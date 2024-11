Khamenei ordina: «Prepariamo l’attacco a Israele» 

Tel Aviv. L’ayatollah Ali Khamenei ha dato ordine lunedì scorso al Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano di prepararsi ad attaccare Israele. Lo riporta il New York Times citando fonti iraniane, secondo le quali la guida suprema dell'Iran ha deciso dopo aver esaminato un rapporto militare dettagliato sui danni causati dall'attacco israeliano del 26 ottobre alla produzione missilistica e alle infrastrutture energetiche del Paese. Per Khamenei, la portata dell'attacco di Israele è troppo grande per essere ignorata e non rispondere significherebbe ammettere la sconfitta.

Intanto, se cresce una flebile speranza di una tregua tra Israele e Libano, è Hamas ad allontanare un cessate il fuoco a Gaza: «L’idea di una pausa temporanea solo per riprendere l’aggressione in seguito è qualcosa su cui abbiamo già espresso la nostra posizione, Hamas sostiene una fine permanente della guerra, non temporanea», ha detto all’Afp Taher al-Nunu, leader senior del movimento, bocciando il lavoro dei mediatori. Di fronte all’ennesima battuta d’arresto sui negoziati per Gaza, è opinione di media e analisti che si arriverà prima a un accordo per stabilizzare il fronte di Israele con il Libano. Nell’incontro a Gerusalemme tra gli inviati di Washington, Amos Hochstein e Brett McGurk, e il premier Benyamin Netanyahu, quest’ultimo ha sottolineato che qualsiasi intesa dovrà garantire la sicurezza di Israele. Secondo i media israeliani, il piano Usa prevede il ritiro degli Hezbollah dal Libano meridionale, a oltre 30 km dal confine, e il ritiro dell’esercito israeliano: il controllo della regione tornerebbe all’esercito libanese e alle forze Onu. Ma Israele vuole garanzie di conservare libertà d’azione in caso di minacce.

