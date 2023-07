Kevin Spacey è innocente Assolto dalle accuse di molestie 

Un pianto liberatorio in aula, l'abbraccio al team legale guidato dall'avvocato Patrick Gibbs (principe del foro di Londra che lo ha difeso con successo), un «grazie» mormorato col groppo alla gola verso i giurati. Kevin Spacey ha reagito così al verdetto di piena assoluzione incassato dalla giustizia britannica in relazione alle accuse che gli erano state mosse a scoppio ritardato su presunte molestie e abusi sessuali gay risalenti ad anni compresi fra il 2001 e il 2013: verdetto destinato a mettere fine a un secondo cruciale capitolo del ciclone MeToo piovutogli addosso a partire dal 2017, dopo una prima sentenza di non colpevolezza già pronunciata mesi fa in patria, negli Usa.

La giuria popolare

L'esito del processo è arrivato come un'ancora di salvezza per il due volte premio Oscar- “American Beauty” e “I soliti sospetti” - alla ricerca di una via d'uscita dall'impasse professionale patita a Hollywood e non solo in questi anni sulla scia delle ombre calate sulla sua reputazione. Ed è stato nettissimo nelle conclusioni raggiunte dopo tre mezze giornate e oltre 13 ore di camera di consiglio effettive dai 12 membri della giuria popolare (9 uomini e 3 donne) radunati di fronte al giudice togato Mark Wall nella Southwark Crown Court londinese: con il celeberrimo attore e regista americano scagionato da tutti e 9 i capi d'accusa sopravvissuti in dibattimento a coronamento di un processo iniziato il 28 giugno.

La superstar

La stella hollywoodiana, vestito sobriamente di blu come in quasi tutte le udienze, ha ascoltato il dispositivo con espressione pensosa, prima di lasciarsi travolgere dall'emozione. Libero in ultimo dal timore d'una condanna che avrebbe precipitato definitivamente nel baratro sia la sua immagine di uomo, sia il futuro di un percorso artistico punteggiato d'interpretazioni leggendarie, di trionfi globali costruiti sui set del grande cinema, sulle scene di produzioni di serie televisive come “House of Cards”, sulle tavole di teatri prestigiosi quali l'Old Vic di Londra, di cui in passato è stato direttore. All'uscita dal tribunale l'attore si è detto «riconoscente» per l'epilogo dell'odissea, aggiungendo tuttavia di accogliere il verdetto odierno «con umiltà»: conscio d'avere fatto errori, seppur negando d'aver mai commesso reati o di essere «un mostro» e un criminale.

Le accuse

Le accuse contestate, rispetto alle quali Spacey si è sempre proclamato legalmente innocente, riguardavano denunce raccolte in due tranche da Scotland Yard: dapprima su episodi di presunta aggressione sessuale ai danni di un giovane aspirante attore fra il 2001 e il 2004; poi per altri asseriti abusi evocati più di recente da tre uomini (di età compresa fra 20 e 30 anni circa all'epoca dei fatti) in riferimento al periodo 2005-2013. Episodi che i quattro denuncianti - la cui identità resta protetta dalle stringenti regole britanniche sul riserbo investigativo - hanno raccontato con toni crudi in aula. Raffigurando l'imputato come «un predatore incallito, convinto di poter far valere il proprio potere e il proprio ascendente, viscido, spregevole e disgustoso. Un cobra che si credeva intoccabile». Tutto falso.

