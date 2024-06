Kevin Spacey: «Devo pagare milioni di spese legali» 

Kevin Spacey è sul lastrico, con milioni di dollari di conti degli avvocati da pagare. Costretto a mettere la sua casa di Baltimora alle aste giudiziarie, l’attore due volte premio Oscar è scoppiato le lacrime in una intervista con il controverso anchor britannico Piers Morgan, la prima a tutto campo da quando nel 2017 è stato al centro di una bufera #meToo in chiave gay.

«Non so più dove andrò a vivere», ha detto Spacey nel colloquio di un'ora e mezza in onda su YouTube mentre in Italia sta per arrivare il prossimo venerdì su Discovery + il documentario in due puntate di Katherine Haywood “Kevin Spacey – Dietro la Maschera” in cui dieci uomini, giovani attori dell'Old Vic di Londra ma anche ex marine che il pluripremiato attore ha incontrato nel corso della sua vita, raccontano di esser stati molestati.

«Mi sono comportato male», ha ammesso Spacey. «Sfidavo le regole. Allungavo le mani. Toccavo sessualmente qualcuno in un modo che all'epoca non sapevo non sarebbe stato gradito». Il divo è finito due volte sotto processo ma non è mai stato condannato, mentre le accuse di un ragazzo conosciuto in un bar dell'isola di Nantucket sono finite in un nulla di fatto. Ma le spese legali, adesso, sono milionarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA