Ketamina per la “Cagliari bene”: un arresto 

«Ero convinto fosse sale marino di Ibiza». Si sarebbe giustificato così davanti ai carabinieri, il 52enne piemontese arrestato subito dopo il suo arrivo all’aeroporto di Cagliari e trovato con un barattolo contenente un chilo di ketamina, droga sintetica utilizzata soprattutto nelle serate di sballo nella Cagliari bene o in alcuni locali notturni. Claudio Ventura al termine degli accertamenti è stato accompagnato in carcere a Uta come disposto dal sostituto procuratore di turno. Tra oggi e domani verrà interrogato per la convalida dell’arresto.

I sospetti

L’operazione conclusa dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia è nata da un controllo effettuato nelle vicinanze dell’aeroporto di Elmas. Ventura è stato intercettato su un’auto: era sbarcato poco prima da un aereo proveniente da Madrid. Era partito da Ibiza per poi fare scalo nella capitale spagnola e raggiungere Cagliari. Alcune sue dichiarazioni non hanno convinto i militari che hanno deciso di approfondire il controllo, verificando anche i bagagli dell’uomo. In uno hanno trovato un barattolo con all’interno dei cristalli. «È sale di Ibiza», avrebbe detto Ventura. Ma gli investigatori hanno deciso di effettuare ulteriori verifiche sospettando si potesse trattare di ketamina. Le analisi svolte dai Ris hanno effettivamente confermato che si trattava della potente droga sintetica.

La destinazione

Si tratta di un nuovo colpo al mercato illegale delle sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri dopo quelli avvenuti negli ultimi mesi con una serie di sequestri di droghe sintetiche destinate alla serate in città. Ora gli investigatori dovranno capire a chi fosse destinata la ketamina che Ventura, ritenuto a questo punto un corriere, stava importando dalla Spagna. Droga che rivenduta in dosi in questo periodo – sotto Ferragosto – avrebbe potuto permettere di ottenere tra i 60 e gli 80mila euro.

Il mercato

Il sequestro conferma la vivacità del mercato dello spaccio di droga in città nonostante le numerose operazioni abbiano provocato danni ingenti alle organizzazioni criminali specializzate nei traffici di sostanze stupefacenti, anche in quelle sintetiche. La scorsa settimana c’è stato il sequestro di shaboo (quasi un etto e mezzo) mentre a fine luglio c’è stato un arresto per spaccio di Mdma in cristalli e pastiglie, ketamina e “cocaina rosa”. Operazioni che si aggiungono a quelle più importanti portate a termine negli ultimi mesi a conferma di quanta droga circola in città e nell’hinterland.

