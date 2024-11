Ketamina nella bottiglia, due in carcere 

Bloccati in auto dai carabinieri a Sant’Avendrace appena arrivati in città, sono stati sorpresi in possesso di una bottiglia con un liquido particolare. Le analisi svolte dai Ris hanno confermato i sospetti iniziali: si trattava di ketamina, per un quantitativo utile a produrre poco meno di 400 dosi. Così Matteo Putzu, dj trentenne di Maracalagonis, e Oussama Moi, 39 anni di Olbia ma residente a Cagliari sono stati arrestati. I due, come disposto dal pm di turno, sono stati accompagnati in carcere con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Domani, difesi dagli avvocati Francesca D’Escamard e Luigi Trudu, verranno sentiti dal gip per la convalida e potranno fornire la loro versione di quanto accaduto.

Il controllo

L’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari è nata durante un servizio di controllo delle auto in arrivo in città. Quando i due sono stati fermati, il 39enne che era alla guida è sembrato poco collaborativo. Mentre il più giovane ha provato a far finta di niente. I militari, in collaborazione con i colleghi del nucleo investigativo provinciale, hanno così eseguito la perquisizione nella vettura recuperando una bottiglia con del liquido dentro. Si è subito ipotizzato potesse essere una sostanza stupefacente: la conferma è arrivata dai laboratori del Ris. Ma i carabinieri, sotto il coordinamento di Daniele Credidio e Nicola Pilia, hanno proseguito le verifiche nelle abitazioni dei due. A Maracalagonis, secondo le accuse, a casa di Putzu (un dj conosciuto nei locali notturni e nelle discoteche del cagliaritano) sono state sequestrate altre sostanze: 30 grammi di ketamina in cristalli, 1,39 grammi di cocaina rosa, 50 pastiglie di Mdma e 5 di hashish oltre al materiale per il confezionamento e la lavorazione delle sostanze sintetiche e 415 euro.

I traffici

Un nuovo colpo dei carabinieri al mercato delle sostanze stupefacenti in forte espansione negli ambienti notturni della città e del Sud Sardegna. Lo confermano i sequestri effettuati nell’ultimo periodo nell’Isola: l’anno scorso, a settembre del 2023, ad Assemini i militari del nucleo investigativo hanno sequestrato 5 chili e mezzo di ketamina (due le persone arrestate) mentre a settembre di quest’anno ci sono stati altri due arresti distinti alla stazione ferroviaria di Cagliari (recuperata ketamina per un valore di 25 mila euro) e in città (con il sequestro di cocaina rosa, droga sintetica composta da un mix di ketamina ed ecstasy).

