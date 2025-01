Ketamina in casa, 29enne arrestata  

È stata sorpresa dai carabinieri nella notte tra giovedì e venerdì mentre, all’interno della propria abitazione, a Decimomannu, procedeva alla cristallizzazione artigianale di 50 grammi di ketamina. Per questo Rossana Passerò, 29enne, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e accompagnata nel carcere di Uta.

Il procedimento di cristallizzazione è semplice: la droga, durante il trasporto, viene sciolta in acqua. Il liquido viene poi versato in una padella e fatto evaporare, ottenendo cristalli puri pronti per essere suddivisi in dosi e poi venduti.

Insieme alla sostanza i carabinieri hanno trovato 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle singole porzioni. Tutto il materiale è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti tecnici. Le analisi chimiche verranno effettuate nei laboratori competenti per confermare la qualità e la purezza della sostanza.

L’operazione mirata al contrasto della vendita illegale di sostanze stupefacenti sintetiche, coordinata dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, si è conclusa con successo, evidenziando ancora una volta l’importanza dei controlli mirati sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio, sempre più sofisticato e diffuso. Il consumo di droghe sintetiche, soprattutto tra i giovani, è in costante aumento. La ketamina, in particolare, rappresenta una delle sostanze più pericolose per la salute, con effetti devastanti sia a livello fisico che psicologico. (sa. sa.)

