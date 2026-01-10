Kentzeboghes, si alza il sipario 

Primo appuntamento dell'anno in città con la rassegna cinematografica Kentzeboghes. Mercoledì alle 18, nella sala dell’affresco dell'ex convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, sarà proiettato il film "Némos andando per mare" di Marco Antonio Pani. L'iniziativa fa parte del programma “Quartu Fine Anno 2025 – Ripensare la e le città - attività culturali, spettacoli e arte”.

Recitato interamente in lingua sarda da attori improvvisati, Némos andando per mare, è ambientato in un’isola al centro del Mediterraneo: Al termine della proiezione è previsto un dibattito con la partecipazione del regista Marco Antonio Pani, del direttore artistico del premio Kentzeboghes, Paolo Carboni, e del direttore della Cineteca Sarda di Cagliari, Antonello Zanda. L’ingresso è libero e gratuito. (g. da.)

