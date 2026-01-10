VaiOnline
Via Brigata Sassari.
11 gennaio 2026 alle 00:13

Kentzeboghes, si alza il sipario 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Primo appuntamento dell'anno in città con la rassegna cinematografica Kentzeboghes. Mercoledì alle 18, nella sala dell’affresco dell'ex convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, sarà proiettato il film "Némos andando per mare" di Marco Antonio Pani. L'iniziativa fa parte del programma “Quartu Fine Anno 2025 – Ripensare la e le città - attività culturali, spettacoli e arte”.

Recitato interamente in lingua sarda da attori improvvisati, Némos andando per mare, è ambientato in un’isola al centro del Mediterraneo: Al termine della proiezione è previsto un dibattito con la partecipazione del regista Marco Antonio Pani, del direttore artistico del premio Kentzeboghes, Paolo Carboni, e del direttore della Cineteca Sarda di Cagliari, Antonello Zanda. L’ingresso è libero e gratuito. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 