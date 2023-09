Kent’Erbas modello europeo 

Mangiare meglio grazie al progetto Kent’Erbas che diventa un esempio in campo europeo. Avviato dal Gal Marghine, con la partecipazione dell’Università di Cagliari, di Laore, Agris e 27 allevatori del Marghine, il progetto ha partecipato, riscuotendo un notevole successo, alla manifestazione internazionale “Cheese”, che si è svolta nei giorni scorsi a Bra, in provincia di Cuneo, alla presenza di produttori di formaggi e operatori provenienti da diversi Paesi europei. Kent’Erbas è stato tra i dieci eventi proposti nella manifestazione (nello spazio allestito da Laore) sul tema “Salviamo i prati stabili, i pascoli e i pastori, per la rinascita delle terre e per la rigenerazione delle pianure”.

Gli obiettivi

Nella tre giorni di Bra è emerso il convincimento che Kent’Erbas possa rappresentare un’alternativa reale al modello intensivo, per far crescere la qualità aromatica e nutrizionale dei prodotti provenienti dall’allevamento. Il progetto vede protagonisti 27 allevatori del Marghine, guidati dal professor Sebastiano Banni del dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Cagliari, col supporto tecnico di Agris. Quanto stabilito in questi anni è stato esposto anche a Bra, riscuotendo l’interesse dei produttori europei di formaggio. Come esposto da Banni, l’erba dei pascoli e dei prati del Marghine è ricca di principi nutritivi, digeribile, mentre il latte è di altissima qualità biochimica e organolettica.

La qualità

Alla manifestazione hanno partecipato alcuni dei 27 allevatori protagonisti del progetto, giunti dai 10 Comuni del Marghine. C’era anche l’ex presidente del Gal Marghine, Sergio Sulas, allevatore, che ha completato la presentazione fatta da Banni sugli aspetti legati alle aspettative del territorio. «I pascoli costituiscono la nostra forza per mangiare cibi sani - dice Sulas - a Bra è stata indicata la via maestra da seguire». I tecnici di Laore hanno ripercorso la genesi e ricordato che tutto è partito nel 2014, col concorso “Prati fioriti”: ha premiato i pastori che alimentano il proprio bestiame in pascoli naturali. I tecnici hanno ipotizzato un nuovo piano di riforma agropastorale in Sardegna, con l’obiettivo di elevare la qualità piuttosto che la quantità delle produzioni dell’allevamento, con la forza dei pascoli naturali e la loro grande biodiversità.

RIPRODUZIONE RISERVATA