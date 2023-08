Kennedy si candida, famiglia divisa  

New York. Un dilemma difficile da risolvere, che porta in pubblico per la prima volta le tensioni mettendo in pericolo l’idea di famiglia che finora ha fatto dei Kennedy un esempio a dispetto degli scandali e delle tragedie che l’hanno più volte travolta. La candidatura di Robert F. Kennedy Jr sta mandando in crisi il modello di una delle dinastie politiche più famose e rispettate d’America. Le posizioni di Kennedy Jr, nipote di John Fitzgerald Kennedy e figlio di Bob, non piacciono ai fratelli, alle sorelle e ai cugini, accomunati però dall’affetto per Bobby Jr, uno dei pilastri della famiglia.

A ricostruire le tensioni è il New York Times sulla base di interviste con diversi membri della famiglia Kennedy. Molti, praticamente quasi tutti, si sono detti in disaccordo con la decisione di Robert Kennedy Jr di scendere in campo e sfidare l’amico di famiglia Joe Biden. Diversi hanno scelto anche di condannare apertamente le posizioni estremiste di Robert Jr sui vaccini e sul Covid. Altri membri della famiglia però hanno preferito il silenzio, convinti che non sia utile criticarlo apertamente e portare in pubblico i disaccordi. «Voglio bene a mio fratello e, anche se non sono d’accordo con lui e con le sue teorie, non voglio che si faccia male», ha detto Courtney Kennedy Hill, una delle sorelle.

