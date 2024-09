Keller, Trenitalia si riprende le carrozze 

Le carrozze che giacevano come balene spiaggiate nelle aree della ex Keller elettromeccanica Spa di Villacidro, dichiarata fallita nel 2014, stanno tornando a casa. La cospicua quantità di materiale rotabile, 43 carrozze bloccate da più di un decennio nel recinto dell'ex stabilimento, è di proprietà di Trenitalia che dalla scorsa settimana, dopo anni di oblio, lo sta riportando sulla Penisola.«Dopo la chiusura della Keller – spiega Enrico Caboni, presidente del Consorzio industriale – per anni abbiamo cercato di trovare un accordo con Trenitalia affinché le carrozze fossero portate via, in quanto non erano di proprietà né della Keller né del Consorzio. Quest'anno, grazie all'impegno della nostra direzione, siamo riusciti a trovare l’accordo e a concretizzare il trasferimento: delle 43 carrozze ne sono già state trasferite 18 venerdì scorso. Ne restano 25 di cui 11 di proprietà di Trenitalia nazionale e 14 di Trenitalia Sardegna».

Il trasporto è avvenuto sfruttando la diramazione ferroviaria che collegava gli stabilimenti Keller: un locomotore ha trasferito le carrozze alla stazione di Sanluri Stato, da cui il convoglio ha preso la via di Golfo Aranci, per l'imbarco su una nave speciale prenotata da Trenitalia.Le restanti 11 carrozze “nazionali” sono in attesa di effettuare lo stesso tragitto, mentre le 14 di Trenitalia Sardegna dovrebbero invece essere smaltite in loco e portate via a pezzi, con bonifica dell’area e ripulitura degli ex stabilimenti, a cura di Trenitalia, che si sta occupando di individuare un soggetto qualificato per gestire l'intera operazione.

«Lo spostamento di questo materiale – sottolinea il direttore del Consorzio, Simone Rivano – solleva il nostro ente da un problema aggiuntivo, ovvero la presenza dell'amianto nelle carrozze: un aspetto che, oltre ad aumentare i costi degli interventi, avrebbe alla lunga determinato un problema di natura ambientale».

L’addio dei vagoni al sito villacidrese è positivo: «I potenziali acquirenti – ha concluso Caboni – ora troveranno un problema in meno, essendo stato rimosso materiale non di nostra proprietà, che diversamente non sarebbe stato possibile toccare. Per uscire dalla situazione di stallo è servita tutta la nostra determinazione. Ringraziamo la disponibilità dimostrata dai tecnici di Trenitalia che si sono rivelati molto collaborativi e hanno affrontato la situazione impegnandosi a rimuovere le carrozze».

RIPRODUZIONE RISERVATA