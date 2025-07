Keller, tre condanne per il crac 

Una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione per bancarotta a Stefano Aldovrandi, ex amministratore delegato della Keller, e altre due a 2 anni (con pena sospesa) per l’ex presidente del Cda, Piero Mancini, e per il consigliere Antonio Boncompagni. Prescritte le accuse di peculato per l’ex numero uno della Sfirs, Antonio Tilocca, e per lo stesso Aldovrandi, mentre per altri imputati c’è stata l’assoluzione.

81 milioni di debiti

I giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari hanno letto ieri la sentenza che accoglie in parte le richieste del pm Andrea Vacca. In nove erano finiti nei guai con l’ipotesi di aver contribuito al crac della Keller, l’azienda di Villacidro che produceva vagoni ferroviari, fallita nel 2014 con 81 milioni di euro di debiti. Le tre condanne per bancarotta sono legate alla presunta distrazioni di fondi per l’acquisto di brevetti industriali (per un carrello ferroviario). Aldovrandi è difeso dall’avvocato Roberto Sorcinelli, mentre Mancini e Boncompagni sono assistiti dai legali Maurizio Canfora, Fabio Azzaroli e Matteo Pinna.

Le prescrizioni

È caduta per intervenuta prescrizione, invece, l’imputazione di peculato che la Procura contestava allo stesso Aldovrandi e dell’ex presidente della Sfirs, Antonio Graziano Tilocca (difeso dall’avvocato Guido Manca Bitti). Il pubblico ministero riteneva che, in concorso, avevano distratto dalle casse della banca della Regione tre milioni di euro per far partecipare la Sfirs al capitale sociale della “Keller Elettromeccanica”, acquistando azioni emesse in sovrapprezzo, nonostante gli organi della Regione non avessero dato l’assenso all’operazione. Il reato contestato risalirebbe al 24 dicembre 2009, ma il tempo trascorso ha fatto scattare la prescrizione. Nel mirino della Procura erano finite delle operazioni effettuate tra il 2008 e il 2009, quando l’azienda aveva chiuso un contratto col gestore della rete ferroviaria dell’Iran per costruire 15 treni diesel elettrici. Estinte per prescrizione anche le accuse di bancarotta a Gianfrancesco Borghini e Giovanni Pagnoni, entrambi assistiti da Sorcinelli. Tutti e due, con lo stesso Aldovrandi e Mancini, sono poi stati assolti da altre due imputazioni di bancarotta perché il fatto non sussiste.

Gli assolti

Assolti da ogni imputazione di bancarotta Paolo Piombini, Giovanni Cappietti e Sergio Zanarini, difesi da Sorcinelli, Luca Fanfani e Salvatore Casula. Rigettata la domanda risarcitoria della Sfirs, parte civile con l’avvocata Annalisa Collu.

