Keller alla svolta, la fabbrica acquistata da Bertolotti 

La trattativa è rimasta blindata fino alla firma. La Bertolotti rileva gli stabilimenti di Villacidro e prepara il piano industriale. Sul progetto trapelano poche indiscrezioni (i dettagli domani in una conferenza stampa), mentre nel Consorzio industriale resta il massimo riserbo. Per la Keller Elettromeccanica potrebbe aprirsi una nuova partita. Dopo anni di acquisizioni naufragate, l’ex stabilimento ferroviario torna al centro di un progetto industriale. Un cambio di passo non scontato, se si considera che in passato era stato più volte messo nero su bianco, anche dal Tribunale fallimentare di Cagliari, il pessimo stato di conservazione dell’impianto e il quasi totale inutilizzo delle attrezzature. Nei giorni scorsi la firma dell’accordo per gli stabilimenti ex Keller alla Bertolotti Spa, società con sede a Pontassieve, Firenze, specializzata in sistemi complessi di logistica, automazione e manutenzione per i settori siderurgico, ferroviario e industriale. Il rilancio passerebbe prima da un intervento sugli stabilimenti, oggi chiamati a essere ristrutturati prima di poter tornare operativi. Dopo, Bertolotti potrebbe insediare a Villacidro una linea dedicata al materiale rotabile. Lunedì la presentazione del progetto nella sede del Consorzio industriale. Attesi la presidente della Regione, l’assessore regionale dell’Industria, i vertici della Bertolotti e quelli del Consorzio. ( g.l.d. )

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