Kekko torna a Cagliari con i Modà e Nicola Nite  «La forza del Gennargentu!» 

Manca davvero pochissimo al grande ritorno dei Modà in Sardegna con “La Notte dei Romantici”: il concerto evento, che, sabato, a 9 anni dall’ultimo passaggio dall’Arena Sant’Elia, li porterà di nuovo a Cagliari, alla MusiCa Arena della Fiera. Un ritorno, che fa il paio con quello del 12 giugno scorso a San Siro e che li vedrà riabbracciare il pubblico sardo con una scaletta, che ne ripercorre la storia, dall’esordio “Ti amo veramente”, all’ultimo “8 Canzoni”, tra successi e cadute, rock e romanticismo. E, questa volta, c’è una grande novità: Nicola Nite, ex cantante dei Tazenda, uscito dal gruppo a gennaio, dopo 12 anni di musica e amicizia, che li accompagnerà ai cori e alla chitarra per tutta la durata del tour e oltre. «È una voce straordinaria e un grande chitarrista», ci ha raccontato Kekko al telefono da Milano. «La potenza del Gennargentu!».

L’annuncio è arrivato a sorpresa, durante il live a San Siro. Oltre che suo cognato, Nicola Nite è un grande professionista, ma com’è nata l’idea di portarlo con voi?

«Lo vedevo soffrire lontano dalla musica. Ha lasciato i Tazenda per problemi fisici, di cui, se vorrà, sarà lui a parlare, che non gli consentivano più di sopportare i ritmi di quelle tournée estenuanti, che si fanno, quando si suona in giro per le piazze, 50 o 60 date, viaggi interminabili, sveglia presto e a letto tardi. Conosco bene la passione di Nicola e poi, che spreco, un talento incredibile, non può non lavorare! Piano piano mi sono avvicinato, perché da anni volevo prendere una corista, che mi supportasse nei cori e anche un chitarrista. Così, una sera, davanti a un drink, gliel’ho buttata lì».

E lui?

«All’inizio temeva che glielo chiedessi solo perché è mio cognato… Ma vi pare?! Aveva anche paura che i Tazenda la potessero prendere male, ma noi facciamo molte meno date, più vicine, con viaggi più accomodanti e lo sforzo non è quello di un frontman. Ci ha pensato un po’, ma poi ha accettato e siamo stati tutti contentissimi, anche i ragazzi lo stimano molto. Fa impressione che un leader come lui debba farmi le terze voci, ma Nicola ha bisogno di musica e vederlo lì che si diverte è un piacere. Finché ne avrà voglia, sa che la casa dei Modà è la sua casa. Insomma, nei live della band c’è un sesto Modà».

Sabato a Cagliari sarà un ritorno.

«Mi porto nel cuore il grande affetto che ricevemmo. Frequento la Sardegna da una vita, sono 35 anni che ci vado in vacanza con la mia famiglia e anche quest’anno, dopo il concerto, mi fermerò qualche giorno con Gioia, Laura e i miei. Non so cos’è successo, ma, da quando ho scritto “Cuore e Vento”, i sardi mi hanno sempre accolto come fossi il Papa! All’inizio percepivo un po’ di chiusura, di territorialità e ho fatto fatica ad inserirmi, ma negli anni ho capito che i sardi, quando rispetti il loro territorio e le tradizioni, sono loro i primi a darti le chiavi di casa. Nel tempo, quindi, sono nate delle amicizie profonde, che mi hanno permesso di frequentare l’Isola anche d’inverno, anche prima di scrivere “Cuore e Vento”. Sono andato a pesca coi miei amici, ho frequentato le zone più belle e remote della Sardegna, tutte esperienze da cui è nata l’idea di dedicarle una canzone. Confesso che suonarci di rado, per via dei costi e della logistica, mi fa soffrire. Così, quando mi hanno messo di fronte al tour, ho detto: ok faccio San Siro, ma voi mi portate in Sardegna. L’ho messa come condizione e mi hanno accontentato».

La scaletta sarà uguale a San Siro: molto romantica, ma anche rock. Cosa racconta di voi oggi?

«L’essenza! I Modà sono un gruppo pop con sfumature rock e all’interno di questa scaletta abbiamo messo tutti gli elementi che ci rappresentano. In questo concerto attraversiamo ogni disco dei Modà, è un viaggio nella nostra storia».

Ci saranno anche brani di “8 Canzoni”. Lo ha definito il suo album più bello. Perché?

«Perché è molto maturo nei testi e segue un filo, che parte dalla depressione e attraverso il momento in cui rialzi la testa, ma anche perché riesce a toccare tutte le corde che rappresentano i Modà. Musicalmente i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario».

Possiamo parlare di un nuovo ciclo creativo?

«Oggi scrivere canzoni è molto difficile per me. A volte, anche se scrivo una bella canzone, mi capita di pensare che, tanto, non se la filerà nessuno. Forse, alla fine, il ciclo è sempre uno, fatto di alti e bassi. San Siro e l’Arena Fiera sono un evento per noi molto positivo».

