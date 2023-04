Kecmanovic ferma  Cecchinato a Estoril 

Marco Cecchinato si ferma nelle semifinali dell'Atp 250 di Estoril. Il tennista siciliano è stato sconfitto 6-3, 6-1 dal serbo Miomir Kecmanovic, numero 6 del seeding. Sulla terra portoghese, Ceck ha combattuto nel primo parziale, perso 6-3 con due servizi ceduti, per poi alzare bandiera bianca nel secondo, che è scivolato via troppo velocemente.

Michalski si conferma

Daniel Michalski in singolare, Niccolò Baroni e Francesco Cinà in doppio. Sono i vincitori dei tabelloni maschili dell'Itf di Santa Margherita di Pula. Il davisman polacco, già vincente qui lo scorso anno, ha battuto 6-4, 6-3 in finale il francese Timo Legout. Baroni e Cinà, al primo successo internazionale, hanno superato 6-1, 6-4 il canadese Roy Stepanov e lo statunitense Tennyson Whiting. Il doppio femminile è andato alla polacca Weronika Falkowska e la greca Valentini Grammatikopoulou (6-1, 6-1 ad Angelica Moratelli e all'olandese Arantxa Rus. La finale del singolare vedrà la britannica Snay Kartal (4-6, 6-4, 7-6 sulla romena della Torres Miriam Bianca Bulgaru) contro la russa Ekaterina Makarova (6-2, 6-3 su Falkowska.

Wild card per Lehner

Carlotta Lehner strappa il pass per le qualificazioni del secondo Itf di Santa Margherita di Pula. La portacolori del Tc Cagliari ci è riuscita andando in finale del primo Open Tc Cagliari to Pula, che mette in palio due pass per il tabellone principale (per i vincitori) e due per le qualificazioni (per i finalisti). Lehner ha perso 6-2, 6-1 contro Federica Bilardo. Nel maschile, Alessandro Ingarao supera 6-3, 6-3 Pietro Marino.