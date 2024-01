Kean saluta la Juventus 

Tutto fatto per il passaggio in prestito di Kean dalla Juventus all’Atletico Madrid. L’attaccante, classe 2000, all’inizio della prossima settimana sarà in Spagna per sostenere le visite mediche con la squadra allenata da Diego Simeone che lo utilizzerà fino al termine della stagione. Il bianconero, che ha già giocato fuori Italia con Everton e Psg, cerca un maggiore utilizzo in vista dei prossimi campionati Europei di Germania. Il suo contratto con la Juve scadrà nel giugno 2025 e al momento non si parla di rinnovo, se ne discuterà la prossima estate.

I campioni

Continua a muoversi sul mercato il Napoli: nuovi contatti con l’Udinese per avere Perez, difensore argentino primo della lista azzurra per rinforzare la difesa. L’obiettivo è sbloccare l’affare e trovare un’intesa a 16-17 milioni di euro più bonus. Già preso a disposizione dell’allenatore Dendoncker: il centrocampista belga classe 1995 arriva dall'Aston Villa con la formula del prestito più diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.

I giallorossi

L’altro club che punta a migliorarsi è la Roma, dopo un avvio di stagione a singhiozzo contrassegnato dallo choc per l’addio a Mourinho sostituito in panchina dalla bandiera De Rossi. Il club punta a rinforzare la fascia sinistra dopo l’infortunio di Spinazzola e ha individuato il profilo giusto in Angeliño, ex Manchester City e Lipsia, che ha iniziato la stagione al Galatasaray facendo registrare 19 presenze fra campionato e coppe Europee. Alla prossima presenza sarebbe scattato l’obbligo di riscatto a 6 milioni di euro ma i turchi hanno deciso di lasciare il giocatore. I giallorossi hanno trovato l’accordo col calciatore e cercano di definire quello con Lipsia per il prestito con diritto di riscatto. Un blitz che ha spiazzato le concorrenti Torino, Marsiglia e Villarreal. Con lui la Roma potrebbe anche passare alla difesa a 4, ecco perché si cercano esterni di ruolo piuttosto che altri centrali, considerando anche il rientro dalla coppa d’Africa di Ndicka e il ritorno a disposizione di Kumbulla.

A proposito di esterni, è tutto fatto per il passaggio di Matias Viña in Brasile al Flamengo. L’uruguaiano aveva iniziato la stagione in prestito al Sassuolo dove ha collezionato 16 partite tra Serie A e Coppa Italia (in totale 1.115 minuti), impreziosite da tre assist. Alla Roma andranno 8,1 milioni di euro. I giallorossi lo avevano prelevato nel 2021 dal Palmeiras.

RIPRODUZIONE RISERVATA