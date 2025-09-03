Kean o Retegui: Gattuso ci pensa 

Firenze. Siamo alla vigilia della partita con l'Estonia che segnerà il debutto di Rino Gattuso da commissario tecnico azzurro e a Coverciano continuano le esercitazioni che porteranno alle scelte di formazione. Domani alle 20.45 a Bergamo, in uno stadio al completo da giorni, l'Italia potrebbe presentarsi con il modulo 4-3-3, in alternativa con il 4-2-3-1, quindi con tre centrocampisti avanzati a supporto dell’unica punta.

La formazione

Ma non è l'unico dubbio che ha Gattuso in questo momento: l'obiettivo è riprendere il cammino delle qualificazioni mondiali nel migliore dei modi, vietato sbagliare e obbligatorio vincere possibilmente segnando con molti gol. Per questo motivo i riflettori sono puntati sugli attaccanti, la maglia da titolare se la stanno giocando Moise Kean e Mateo Retegui. Non è l'unico ballottaggio in vista di venerdì: davanti a Donnarumma dovrebbe giostrare Di Lorenzo con uno fra Cambiaso e Dimarco esterni, centrali Bastoni (o Mancini) e Calafiori (o Gatti).

Se la mediana sarà a tre dovrebbe toccare a Barella, Locatelli e Tonali (con Rovella in rampa di lancio), sulle corsie esterne scalpitano Orsolini e Zaccagni con Politano possibile alternativa. Tra le valutazioni in corso anche quella che riguarda l'impiego di Raspadori in un'Italia particolarmente offensiva. La squadra è sostenuta dal presidente federale Gabriele Gravina che ieri ha accolto il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli in visita a Coverciano. Gli azzurri dopo la rifinitura mattutina raggiungeranno oggi Bergamo da Firenze a metà pomeriggio con un volo charter.

Quanta energia

Manuel Locatelli e Nicolò Rovella sono stati i protagonisti di “Azzurri Live”, il format di intrattenimento trasmesso su tutte le piattaforme social della Figc. «Siamo un bel mix, tra chi è più giovane e chi ha più esperienza, un gruppo di bravi ragazzi e ci conosciamo da tempo. Non c’è concorrenza tra di noi, ma voglia di aiutarci» sottolinea Locatelli, che poi entra nel merito degli allenamenti del nuovo ct Gattuso: «Il mister è carico. Ci chiede intensità, sono delle sedute energiche. In questi raduni c’è poco tempo, non si possono dire tante cose; bisogna vincere». Sulla stessa lunghezza d’onda Nicolò Rovella: «Ho visto il ct carico e questo ci dà energia. È sempre bello venire a Coverciano e dobbiamo fare assolutamente bene in queste due partite che ci attendono… Dove possiamo arrivare? Sicuramente speriamo al Mondiale». «Ma non dovremo però farci trascinare dalla frenesia, che porta solo nervosismo. Dobbiamo stare sereni e capire cosa fare in partita», ha concluso Locatelli.

