Kean fuori pericolo ma sotto controllo 

Firenze. Dopo il trauma cranico riportato domenica in uno scontro di gioco durante il secondo tempo di Verona-Fiorentina, Moise Kean sarà monitorato in questi giorni dallo staff medico viola e da un'equipe sanitaria esterna.

L'attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana, dimesso in nottata dall'ospedale del capoluogo veneto e rientrato a Firenze di prima mattina effettuerà in settimana altri accertamenti. Intanto i test clinici e diagnostici ai quali il viola si è sottoposto nel primo intervento, sono risultati negativi. Al momento non è possibile azzardare previsioni, tanto meno i tempi del ritorno in campo. Ma la situazione, da quanto trapela dalla Fiorentina, è ritenuta rassicurante e sotto controllo.

