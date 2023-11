Kazakistan e Arabia Saudita, libere le italiane 

Piange di gioia, senza però dimenticare i maltrattamenti subiti in tre mesi di detenzione in Kazakistan. «Ho vissuto momenti drammatici. Ora però sono finalmente libera», ripete più volte al telefono Amina Milo, la 18enne della provincia di Lecce liberata ieri mattina dal carcere di Astana. Libera e felice insieme alla madre.

Presto farà ritorno in Italia, circostanza che, invece, è già avvenuta per la hostess trevigiana Ilaria De Rosa, 24 anni, rientrata a Roma dopo essere stata espulsa dall'Arabia Saudita. La 24enne era stata arrestata il 5 maggio durante una festa in una villa perché aveva addosso - secondo l'accusa - una piccola quantità di hashish. Accusa che la giovane italiana aveva sempre respinto. Ieri il rientro con un volo Gedda-Roma della Saudia Airlines. La studentessa pugliese, invece, dovrà attendere qualche giorno prima di riabbracciare amici e parenti.

«Ora - spiega Amina - non so ancora quando potremo ripartire, dobbiamo completare altre cose qui in Kazakistan». Quel che è certo, come ha comunicato il suo legale, Alibek Sekerov, è che la 18enne, arrestata nei mesi scorsi per traffico di droga, è stata prosciolta da ogni accusa. Amina questa mattina ha potuto riabbracciare la madre al termine di un altro interrogatorio che si è tenuto nella capitale kazaka.

