Kayak e voli in mongolfiera alla scoperta del lago di Gusana 

Tutto pronto a Gavoi per la seconda edizione del festival “Esperienze e suoni d’acqua”, dall’8 al 10 settembre al lago di Gusana. Una tre giorni di laboratori, trekking, kayak, voli in mongolfiera e musica con artisti di fama nazionale e internazionale. Promotori il Comune e l’associazione Baetorra, col patrocinio di Regione, Fondazione Banco di Sardegna e altri partner. Si apre venerdì, alle 15.30, col dibattito “Turismo esperienziale sostenibile nei laghi e acque interne della Sardegna”. Dalle 18.30 il concerto Indindara. Sabato il live del pianista Remo Anzovino (ore 18.30). Non mancheranno enogastronomia e archeologia (sabato e domenica dalle 9 alle 19). «L’amministrazione comunale - spiega il sindaco Salvatore Lai - ha ideato il festival insieme a Baetorra, come strumento per la valorizzazione del territorio circostante. Intendiamo promuovere le differenti attività che si possono praticare a Gusana e nell’area». Dice l’assessore comunale Paolo Mulas: «Il turismo ambientale può portare una boccata d’ossigeno alle attività ed essere il giusto veicolo per uno sviluppo sostenibile».

Gli fa eco Marcello Pilia, presidente di Baetorra: «Intendiamo valorizzare la zona attraverso eventi esperienziali che portino sviluppo». Tutti i concerti si svolgeranno su una caratteristica chiatta galleggiante. I visitatori potranno godere dello spettacolo gratuitamente portando un telo o una stuoia. (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA