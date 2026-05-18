Katy Perry è la superstar del Cala di Volpe 

Katy Perry torna in Sardegna. Già affezionata turista dell’Isola, la pop star americana sarà protagonista del concerto del Gala Night del Cala di Volpe. Dopo Jennifer Lopez nel 2025 e Mariah Carey nel 2024, per accendere le luci sull’hotel icona della Costa Smeralda Marriott International ha scelto un’altra star di assoluta grandezza.

Impegnata quest’estate nel tour che la porterà a toccare in Europa una dozzina di Paesi, tra cui l’Italia, che la aspetta il 19 luglio al Lucca Summer Festival, Katy Perry approderà al Cala di Volpe il 12 agosto con le sue celebri hit e coreografie. E, magari, il celebre fidanzato, l’ex premier del Canada Justin Trudeau. L’esclusivo live rappresenterà il culmine di una serata caratterizzata da una raffinata cena di gala, scenografie mozzafiato e un programma di performance artistiche ed effetti speciali pensate per sorprendere gli ospiti.

L’appuntamento del 12 agosto si preannuncia come un evento irripetibile, capace di unire musica, eleganza e spettacolo in una cornice unica, che consacra per l’ennesima volta il Cala di Volpe, di proprietà di Smeralda Holding, come simbolo globale di eccellenza, glamour e lifestyle internazionale. Nella scaletta della superstar californiana, che si esibirà sul palco al centro della piscina dell’hotel, non mancheranno i più grandi successi, da “Wide Awake” a “Last Friday Night”, da “Teenage Dream” a “Hot N Cold”, passando per “I Kissed a Girl”, “Roar”, “California Gurls”, “Firework” e “Dark Horse”. Non sono esclusi fuori programma, per rendere lo spettacolo ancor più spettacolare ( i.g. ).

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