Kate, tentata intrusione nella cartella clinica 

Londra. È psicodramma nel Regno Unito per la principessa Kate, finita perfino al centro di un tentativo di intrusione nella sua cartella clinica da parte di almeno un dipendente non autorizzato della London Clinic, dove la consorte dell’erede al trono William ha subito un misterioso intervento chirurgico all’addome in gennaio. A rivelarlo è stato il tabloid Mirror, precisando come i vertici della struttura sanitaria privata abbiano subito avvertito dell’accaduto Kensington Palace, che tramite un suo portavoce si è limitato a commentare: «È un problema della London Clinic».

La risposta dell’ospedale d’elite, spesso utilizzato dalla famiglia reale proprio per la garanzia di riservatezza, è arrivata poco dopo con la promessa di avviare un’inchiesta interna su «qualsiasi violazione» delle informazioni dei pazienti e di adottare misure disciplinari contro gli eventuali responsabili. Non può così che persistere il clima di attesa e curiosità morbosa sulla salute della principessa, capace di alimentarsi di giorno in giorno con le rivelazioni dei media, le illazioni e le voci incontrollate fino alle tesi complottiste più improbabili, a causa soprattutto della fantasia senza limiti del mondo dei social. Non è confermato che il tentativo di spiare i dati abbia avuto successo e nemmeno che siano state effettivamente carpite informazioni sulla 42enne futura regina consorte.

