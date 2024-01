Kate ricoverata in ospedale, il Regno Unito con il fiato sospeso 

Londra. Allarme a palazzo, il Regno Unito con il fiato sospeso. Questa volta non si tratta di polemiche, scandali, lacerazioni interne a casa Windsor o dell’irriducibile conflitto con i duchi ribelli Harry e Meghan; ma delle condizioni di salute di re Carlo III e soprattutto di Kate Middleton, principessa di Galles assurta in questi anni a simbolo di stile e di futuro per la monarchia britannica. Il doppio colpo è arrivato come un fulmine a ciel sereno ieri pomeriggio: prima l’annuncio del ricovero ospedaliero della 42enne consorte dell’erede al trono William, per un’imprecisata operazione chirurgica all’addome eseguita «con successo» ma che la costringerà a una degenza prolungata; quindi la comunicazione anticipata - inedito segnale di trasparenza verso l’opinione pubblica - della «procedura» medica alla prostata che attende la settimana prossima il 75enne sovrano.

Per Carlo - età a parte - le preoccupazioni appaiono limitate, stando alla nota di Buckingham Palace. «Come è comune a migliaia di uomini (over 50) ogni anno, il Re - vi si legge - verrà sottoposto a un trattamento della prostata ingrossata». «La condizione di Sua Maestà è benigna - recita poi il testo, con una precisazione non contenuta nel comunicato sul ricovero della principessa - ed egli sarà in ospedale la settimana prossima per una procedura correttiva. I suoi impegni pubblici verranno rinviati per la durata d’un breve periodo di recupero».

Ben altro scenario rispetto a quello carico d’incognite che traspare fra le righe della nota riguardante Catherine (come la corte è ormai solita indicare la futura regina consorte) e diffusa pochi minuti prima da Kensington Palace: residenza dei principi di Galles e dei loro tre figli, George, Charlotte e Louis. «Sua Altezza Reale - vi si scrive - è stata ricoverata alla London Clinic per un intervento addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua», prosegue il testo, evocando intanto la necessità di una permanenza in ospedale di almeno «10-14 giorni». Tempi e formulazioni che escludono l’ipotesi dell’emergenza improvvisa, ma fanno presupporre comunque qualcosa di delicato. A maggior ragione poiché accompagnati dall’esplicito riferimento alla richiesta dell’illustre paziente di un atteggiamento di riservatezza assoluta e dall’impegno della corte di rendere pubbliche d’ora in poi solo notizie “significative” sugli sviluppi del suo stato di salute.

