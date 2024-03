Kate riappare sorridente sui social 

Londra. Sorridente e circondata dai suoi tre figli: nella ricorrenza britannica della festa della mamma, Kensington Palace pubblica sui social la prima foto ufficiale di Kate Middleton a quasi due mesi dall’operazione all’addome che l’ha costretta ad annullare gli impegni ufficiali. Lo scatto pone fine a una lunga e insolita assenza mediatica che ha scatenato speculazioni sulla salute della principessa di Galles, anche a causa dello strettissimo riserbo nelle comunicazioni, in un contesto in cui la famiglia reale deve fare i conti anche col cancro diagnosticato il mese scorso a re Carlo. «Grazie per i vostri gentili auguri e il sostegno continuo in questi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma», si legge su X accanto alla foto della principessa, 42 anni, sorridente con George, Charlotte e Louis. Nello scatto del consorte ed erede al trono, il principe William, Kate è all’aperto, seduta su una sedia da giardino in jeans, maglione a collo alto e giacca, circondata dai bambini che invece sono in piedi.

