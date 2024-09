Kate: «Ho completato la chemio, è stata dura» 

Nel video girato il mese scorso nel Norfolk, contea dell’Inghilterra orientale dove si trova la residenza dei principi di Galles, si sente la voce di Kate Middleton di sfondo mentre scorrono le immagini delle sue vacanze con il marito e i tre figli felici fra i prati, in un bosco e in riva al mare. Kate ha affermato che ora il suo obiettivo è quello di «restare libera dal cancro», evitando quindi eventuali recidive.

«Anche se ho finito la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene» ha precisato dopo le tante difficoltà affrontate quest'anno. «Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita come sapete può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare nelle acque tempestose e lungo una strada sconosciuta», ha affermato la principessa, definendo l'esperienza del cancro come «complessa, spaventosa e imprevedibile per tutti. Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima».

