Ci sarebbe un'altra pista, diversa dal racket degli affitti dell'ex hotel Astor, che la Procura di Firenze sta approfondendo per cercare Kata, 5 anni, scomparsa il 10 giugno 2023. Riprende forza l'ipotesi che Kata possa esser stata sequestrata come vendetta trasversale per un abuso sessuale subito da un'altra bimba.