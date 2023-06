Kata, nuova ispezione nell’ex hotel Astor 

Firenze . La maxi ispezione dei carabinieri nell’hotel Astor, deserto con lo sgombero degli occupanti abusivi, si è conclusa dopo due giorni col risultato chiaro che la piccola Kataleya dentro l'albergo non c'è, neanche morta. Opzione che il passare dei giorni fa temere sempre di più. Ma se non c'è il corpo, regge in pieno l'ipotesi del sequestro e con essa la speranza che la bambina sia viva e tenuta in ostaggio. Kata è scomparsa sabato 10 giugno e l'ipotesi di sequestro di persona che la procura di Firenze aveva fatto all'inizio dell'indagine resta anche alla luce di questo sopralluogo approfondito. Tuttavia, un nuovo impulso alle indagini potrebbe arrivare dalle nuove dichiarazioni del padre, Miguel Angel Romero Chicclo, al sostituto procuratore Christine von Borries. L’uomo avrebbe ricordato dei fatti, degli episodi, avvenuti all'Astor nei lunghi mesi dell'occupazione abusiva. Si tratterebbe di situazioni di due, tre mesi fa. Al vaglio anche le immagini di una telecamera di un privato che è puntata su un cortile nel retro dell'hotel Astor.

RIPRODUZIONE RISERVATA