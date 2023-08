Kata, nel racket degli affitti le tracce della scomparsa 

Firenze. «Vorrei sapere se Kata è viva, se sta bene, sono passati due mesi e stare così senza sapere nulla mi fa stare male. Non si può stare così senza sapere niente. Chi sa di Kata mi faccia sapere qualcosa», ha detto Kathrine Alvarez, la madre di Kata in uno sfogo coi suoi legali. «Spero che la nuova indagine serva a trovarla», ha anche aggiunto commentando la perquisizione dei cellulari, il suo e quello del marito, Miguel Chicclo Romero.

La coppia, che non è indagata, è rimasta fino a sabato sera tardi negli uffici dell'Arma in attesa che la copiatura dei dati si completasse. «Collaboriamo con le indagini», ha detto Kathrine. C'è voluto tempo perché per ottenere i dati serve chiedere autorizzazione, e aspettarla, alle compagnie che gestiscono i social network. Nelle chat potrebbero essere passati file utili e gli investigatori vogliono vedere le conversazioni.

Invece dagli arresti del 5 agosto arriva uno spiraglio per le indagini. Uno dei quattro in carcere per il racket degli affitti abusivi dell'ex hotel Astor di Firenze potrebbe essere a conoscenza di qualcosa sul rapimento della piccola Kata. Ne sono convinti da settimane i genitori della bimba che lo hanno riferito agli inquirenti. Non si tratta dello zio materno Abel, il fratello di Katherine, su cui la coppia non ha nessun dubbio, ma di un altro soggetto. E non è nemmeno l'unica persona di cui i genitori della piccola hanno parlato agli investigatori. L'ex hotel Astor, adesso sgomberato, sembra custodire la chiave del sequestro della bambina. È nei rapporti molto critici, pure criminali, tra gli adulti di quel luogo, un centinaio di immigrati sudamericani e romeni, senza permesso di soggiorno, che gli inquirenti cercano tracce per trovare Kata.

