Kata, l’ipotesi del rapimento per un regolamento di conti 

Firenze . Indagini serrate per trovare Kata, la piccola peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno, ormai una settimana fa. La Procura è al lavoro sulle dichiarazioni dei genitori della piccola messe a verbale nell'ufficio del sostituto Christine von Borries. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata sulle loro dichiarazioni, peraltro anticipate in pubblico, su liti e dissidi per l'occupazione abusiva delle stanze dell'ex albergo. I carabinieri stanno ricostruendo il cosiddetto racket degli affitti per arrivare a identificare i gestori. L'ipotesi, al momento, è che la piccola sia stata rapita per un regolamento di conti tra bande. Per evitare tensioni nell'ex Astor, la coppia, l'altro figlio e i parenti sono stati trasferiti in un alloggio segreto a cura dei servizi sociali. Ieri sono state sentite due donne: una giovane peruviana e una di origine romena. Sono state ascoltate dagli inquirenti come persone informate sui fatti in relazione ad alcuni aspetti della vicenda. Entrambe vivono dentro lo stabile.

Il genetista consulente

Sempre ieri la Procura di Firenze ha nominato come consulente un genetista dell'Istituto di medicina legale di Careggi, Ugo Ricci, incaricato di estrapolare il Dna dallo spazzolino da denti e anche da un pettine di Kata, oggetti prelevati dal Ris dell'Arma nel sopralluogo di giovedì. Ricci è esperto noto anche per aver lavorato sui riscontri relativi all'omicidio della psichiatra Barbara Capovani a Pisa, e in precedenza per essersi occupato del caso dei resti umani nelle valigie dando conferma che erano i corpi distrutti di Shpetim e Teuta Pasho, marito e moglie di 54 e 52 anni, scomparsi dal 2015. Continuano le iniziative per la bimba. L'ultima nella parrocchia del rione. C'è stata una preghiera «per Kata, perché possa tornare dalla mamma», nella chiesa vicina al luogo dove la piccola di 5 anni è sparita.

