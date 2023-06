Kata, edifici passati al setaccio 

Firenze. Accelerazione nelle ricerche per trovare la piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze sabato scorso. Il clou è stata la perquisizione con oltre trenta carabinieri del condominio confinante con l'ex hotel Astor, al civico 34 di via Boccherini, dopo che i magistrati avevano ascoltato il fratellino di 8 anni della bimba insieme allo zio, il fratello della madre Kathrina.

Ascolto protetto

I carabinieri hanno anche sentito tutti gli occupanti abusivi che vivono dentro l'ex hotel da dove è sparita la bimba di 5 anni. Poi la maxi ispezione nel palazzo adiacente e nello stesso ex hotel. Un'ispezione vasta, che però non avrebbe dato riscontri. Già la mattina i magistrati Christine von Borries e Giuseppe Ledda erano stati nell'ex albergo per un sopralluogo di un'ora e mezza e quindi erano tornati in procura per l'interrogatorio protetto del fratellino con cui sono state ricostruite le attività, i giochi, le abitudini dei tanti bambini dentro l'Astor.

Sparita da giorni

Una è il passaggio segreto tra l'ex albergo e il cortile del condominio vicino, un gioco attraverso il confine delle due proprietà, tramite un cancellino verde. Secondo i genitori i bambini non ci andavano, anche per la presenza - sono i racconti - di un occupante di cui i piccini hanno paura. Ma Kata è sparita ormai da giorni e non si lascia nulla al caso: I carabinieri setacciano appartamenti, garage, scantinati. La Dda indaga per sequestro di persona, un rapimento per vendicarsi e ottenere qualcosa. Passaggi interni e segreti, sostengono gli abitanti, rendono possibile tagliare l'isolato dall'interno senza camminare in strada e raggiungere via Monteverdi, una via traversa. Un labirinto che avrebbe potuto permettere di portare via Kata senza essere visti. È una corsa per tenere viva la speranza accesa in mattinata da una segnalazione che indicava la presenza di Kata sabato scorso su un bus a Bologna. Ma la ricerca ha dato esito negativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA