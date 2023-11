“Karrasekare” e il caos controllato da ricreare dentro un teatro Igor x Moreno debuttano a Sassari 

Si sono conosciuti alla London Contemporary Dance School, uno dei templi per la danza in Europa, e da allora non hanno più smesso sognare insieme come realizzare innovative coreografie per spettacoli che coinvolgono così tanto il pubblico, sul piano emotivo, da renderlo partecipe della messa in scena. Parliamo di Igor x Moreno, ovvero Igor Urzelai Hernando, 40 anni da San Sebastian, nei Paesi Baschi in Spagna, e Moreno Solinas, 36 anni da Sassari che, in occasione del Romaeuropa Festival 2023, hanno appena debuttato al Teatro Vascello di Roma con la prima nazionale di “Karrasekare”, spettacolo che li vede nelle vesti di registi, coreografi e interpreti. Per la prima in Sardegna bisogna aspettare solo qualche giorno: lo spettacolo andrà in scena giovedì 9 novembre al Teatro Verdi di Sassari.

«Il titolo riprende il nome del carnevale in Sardegna sostituendo le “c” con le “k”», spiega Moreno Solinas, «per richiamare la lingua basca di Urzulai: la loro cultura e quella sarda sono vicine sotto molteplici punti di vista, a cominciare dalla forte identità. C’è una fratellanza che lega i due popoli, anche a partire dal rito catartico del carnevale, con il passaggio dall’inverno alla primavera. Ci riferiamo ai carnevali precristiani di Lula, Gavoi, Bosa, Mamoiada e Ottana, che hanno una rispondenza in quelli baschi di Lanz, Ituren e Zubieta: riti di passaggio legati all’animalità della vita campestre e alla condizione della terra. L’obiettivo è creare un “caos controllato” che faccia rivivere per gli spettatori l’essenza di quel carnevale dentro un teatro».

La compagnia di Igor e Moreno, dopo 10 anni con base a Londra («indispensabili per formarsi, creare una rete di contatti e capire come accedere ai finanziamenti»), dal 2020 si è trasferita a Sassari, dove hanno fondato “S’ALA”, oggi punto di riferimento per le arti performative in Sardegna. C’è tanta Isola anche fra gli interpreti: Giulia Vacca, Matteo Sedda e Alessio Rundeddu da Cagliari, e Marcella Mancini da Sassari, così come Davide Pisano alla produzione e Anna Paola Della Chiesa all’amministrazione.

