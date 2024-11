“Karrasegare ‘osinku”, eletto il direttivo 

Grandi novità e naturale ricambio per l’associazione culturale “Karrasegare ’osinku”. È stato infatti eletto dai soci il nuovo direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni con presidente Giampietro Deriu, 44 anni. Alla carica di vice Angelo Dasso, mentre i ruoli di segretaria e tesoriere vanno a Margherita Pala e Luca Nurchi. Completano il direttivo Filomena Pischedda, Luigi Murtas, Serena Sommo, Gloria e Laura Pistis. Il direttivo si metterà da subito al lavoro per l’organizzazione del Carnevale 2025. «Valuteremo con attenzione varie proposte in stretta collaborazione, oltre che dei soci, di tutte le associazioni cittadine - afferma il neo presidente Deriu - Collaborazione sarà la nostra parola chiave in quanto vogliamo rappresentare tutti i soci: ognuno deve dare il proprio apporto. Questo è lo spirito con cui prendiamo la guida dell’associazione: senza il sostegno, gli indirizzi e la preziosa assistenza degli altri soci, non potremo andare avanti. Il Carnevale non è dell’associazione, ma di tutta la città». ( s. c. )

