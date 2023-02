Karrasegare osincu, finale in bianco e nero 

Una grande chiusura degna di un grande Karrasegare osincu. Ieri in migliaia hanno partecipato dalla mattina sino a sera inoltrata al carnevale che ha invcaso la città del Temo. Al mattino tutti con gli abiti neri, poi di bianco per Giolzi Moro, notturno appuntamento che si chiude con il rogo del pupazzo Giolzi, a lungo cercato con un lume e scherzosamente in luoghi propri della femminilità.

Le bianche maschere di Giolzi l’hanno snidato dai suoi giorni di follia, durante i quali si è impadronito della città e dell'anima dei suoi cittadini mascherati. E per chiudere la serata lo hanno bruciato destinandolo alla cenere. Giolzi risorge e la sua città lo brucia ma lo attende.

Un grande carnevale organizzaton da Comune, Pro Loco e associazione Karrasegare osincu che si conclude sabato 25 con la Pentolaccia.

