Karol e Giuseppe fuggiti per paura? 

Un allontanamento volontario da casa per paura delle conseguenze di un gesto, di un episodio del quale si ritengono responsabili: Karol Canu e Giuseppe Contini potrebbero avere deciso di lasciare Olbia e di nascondersi per paura di qualcosa. È una delle ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine per la sparizione dei due ragazzi, che risale, ormai, alla tarda serata di giovedì, 25 gennaio. E sarebbe una paura del tutto infondata, perché a carico di Karol e Giuseppe non ci sono indagini o denunce di alcun genere. Ma i due ragazzi potrebbero essere stati spaventati da un adulto per ragioni tutte da chiarire.

Le indagini

Le indagini sulla scomparsa e le ricerche dei due giovani olbiesi (Karol,17 anni, Giuseppe, 16) si stanno concentrando su alcune situazioni che sarebbero state riferite alle forze dell’ordine da loro amici e conoscenti. Polizia e Carabinieri stanno cercando di capire anche se altre persone, degli adulti, siano coinvolti nel caso. Se così dovesse essere, le conseguenze sarebbero pesanti. Le forze dell’ordine hanno iniziato a visionare filmati di sistemi di videosorveglianza e stanno sentendo gli amici dei due ragazzi di Olbia. I video mostrerebbero i ragazzi in un locale pubblico.

Gli appelli

Le famiglie chiedono disperatamente aiuto e invitano, anche con accorati appelli sui social, Karol e Giuseppe a tornare a casa. «Qualsiasi cosa sia successa – scrivono – si sistemerà». Del caso dei due ragazzi si sta occupando anche “Chi l’ha visto”. Volontari hanno organizzato battute di ricerca nelle campagne di Olbia ma senza una traccia da cui partire, è un’impresa complicata.

