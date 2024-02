Karol e Giuseppe cercavano un passaggio per fuggire 

Hanno chiesto ad amici e conoscenti, avevano il problema di lasciare subito Olbia e parlavano di un passaggio di auto come qualcosa di assolutamente necessario. I due ragazzi scomparsi una settimana fa, Karol Canu e Giuseppe Contini, la sera di giovedì 25 gennaio, prima di far perdere le loro tracce, hanno cercato di lasciare la città. È una circostanza al vaglio delle forze dell’ordine, gli investigatori stanno sentendo le persone alle quali i due ragazzi avrebbero chiesto un passaggio in auto fuori Olbia. Nessuno, stando a quanto emerge dall’inchiesta, ha accolto la richiesta di Karol e Giuseppe. I due giovani, 17 e 15 anni, avrebbero anche spiegato che per loro era importante andare via da Olbia, per evitare le conseguenze di un fatto del quale, però, non si sa ancora nulla. Le ricerche dei ragazzi spariti nel nulla ormai da una settimana puntano a individuare la causa dell’allontanamento. Ieri, l’avvocato Ivano Iai, legale della madre di Giuseppe Contini, Elisabetta Loriga, ha lanciato un appello: «La signora Loriga auspica che i media diano concreto ausilio alle ricerche in atto, l'incessante impegno delle forze dell'ordine e dei privati rafforzano le speranze di una soluzione. Considerati i pericoli che due minori posso correre in solitudine, la signora Loriga confida anche nella sensibilità delle amministrazioni locali e delle comunità».

