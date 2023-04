Karim Qqru torna nella sua Alghero The Zen Circus dal vivo il 4 agosto 

Si aggiungono nuove date al tour del Circo Zen che torna a sorpresa dal vivo quest’estate. Gli ultimi appuntamenti dello scorso dicembre sono stati delle vere e proprie feste per i fan, spettacoli speciali andati completamente sold out al punto che tante persone sono rimaste senza biglietto e la band ha deciso di programmare un’altra piccola serie di concerti prima dell’arrivederci. Gli Zen Circus, infatti, prenderanno una pausa di due anni dalle pubblicazioni e dai tour per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e lavorare a nuovo materiale. Dopo il tour di presentazione dell’ultimo album “Cari Fottutissimi Amici” e i due spettacoli inediti di dicembre 2022, il gruppo si prepara a una manciata di concerti imperdibili previsti nei prossimi mesi. L’appuntamento in sardegna è ad Alghero, il 4 agosto, con il festival Abbabula.

Negli oltre 20 anni di carriera The Zen Circus hanno rappresentato una delle realtà di riferimento per la musica attuale, rinnovandosi continuamente e raccogliendo l’entusiasmo di un pubblico transgenerazionale che da sempre segue il rito live del gruppo come una vera e propria festa iniziatica. Il gruppo è formato da Andrea Appino, Massimiliano Ufo Schiavelli, Francesco Pellegrini e Karim Qqru, che costituisce la quota sarda degli Zen. Gian Paolo Cuccuru, infatti, algherese, classe ‘82, è musicista, produttore discografico e compositore.

RIPRODUZIONE RISERVATA