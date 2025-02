Karim Aga Khan, l’uomo dei sogni 

Cordoglio in tutto il mondo (e lutto regionale nell’Isola) per la scomparsa a 88 anni di Karim Aga Khan, l’uomo che ha realizzato il sogno della Costa Smeralda è che ha cambiato per sempre l’immagine turistica della Sardegna. I successi imprenditoriali (compresa Meridiana), poi l’addio nel Duemila, anche per il dialogo a metà con la politica. Ma il Principe non ha mai lasciato l’Isola. Ricchissimo, straordinariamente generoso, Aga Khan era l’Imam degli sciiti ismaliti, discendente diretto di Maometto: gli succede il figlio Rahim.

