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Cagliari.
04 settembre 2026 alle 00:43

“Karel Music Expo” per tre al Lazzaretto 

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I paesaggi sonori di Perry Frank, le atmosfere riflessive e malinconiche di Douglas Dare, la voce intima ed eterea di Beth Orton: tre artisti accomunati dalla capacità di muoversi oltre i confini dei generi, tra elettronica, canzone d'autore e folk contemporaneo. Oggi la terza serata del “Karel Music Expo” attraversa alcune delle diverse anime che convivono nella ventesima edizione del festival organizzato a Cagliari dalla cooperativa Vox Day con la direzione artistica di Davide Catinari.
A salire per primo sul palco del Lazzaretto, alle 20.30, sarà Perry Frank, progetto del polistrumentista sardo Francesco Perra. Ambient, post-rock ed elettronica si incontrano nella sua musica, dove chitarre dilatate, droni, glitch e suggestioni del folklore isolano costruiscono paesaggi sonori immersivi e meditativi.
Sarà poi la volta di Douglas Dare, uno degli artisti più attesi di questa ventesima edizione. Voce, pianoforte ed elettronica sono gli strumenti attraverso i quali il cantautore britannico costruisce un universo intimo, dove amore, perdita, infanzia e senso di estraneità diventano materia musicale, in un continuo sfumare dei confini tra art-pop, musica classica contemporanea e minimalismo elettronico. Dalla Gran Bretagna arriva anche Beth Orton, in chiusura, una delle voci più riconoscibili della scena musicale d'Oltremanica.

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