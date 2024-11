Karate, successo ai mondiali 

Grande successo per la delegazione oristanese ai mondiali di Karate organizzati dalla Federazione educativa sportiva italiana karate: l’appuntamento si è svolto nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro.

Sono stati tre gli sportivi selezionati dal maestro Davide Lima in rappresentanza della società di Asd Centro sportivo karate shotokan di Oristano: Nicola Ghisu, cintura nera, 16 anni, Ilaria Ghisu, 15 anni, cintura marrone, e Rita Manis, 15 anni, cintura arancione.

In gara si sono succeduti numerosi atleti provenienti da diverse parti del mondo e dalla Penisola, mentre a rappresentare la Sardegna è stata la delegazione oristanese. Rita Manis, cintura arancione in finale in kata e kumitè si è aggiudicata il primo posto. Ilaria Ghisu, cintura marrone, nella finale di kumitè, ha conquistato un secondo posto affrontando la campionessa italiana e avendo la meglio.

Non è andata bene invece per la cintura nera oristanese Nicola Ghisu, ma in ogni caso resta la grande soddisfazione per aver rappresentato la Sardegna con ottimi risultati.

RIPRODUZIONE RISERVATA