Torino 1

Bologna 0

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (28’ st Aina), Linetty, Ilic, Rodriguez (28' st Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (28’ st Radonjic); Sanabria (41’ st Seck). Allenatore Juric.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa (34’ st Kyriakopoulos), Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano (12’ st Zirkzee); Barrow. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Rapuano di Rimini.

Rete : nel pt 22’ Karamoh.

Note : ammoniti Buongiorno, Barrow, Schouten, Vojvoda.

Torino. Il Torino si riprende subito dalla sconfitta subita nel derby con la Juventus e si porta al nono posto, a -1 dai bianconeri e dal Bologna battuto ieri in casa grazie al gol messo a segno da Karamoh nel primo tempo. I granata di Juric hanno dominato la prima frazione annullando gli emiliani, che solo nella ripresa hanno messo in difficoltà i padroni di casa sul piano della grinta, del pressing e del gioco. Ma alla fine i rossoblù hanno creato pochi pericoli e non sono riusciti a riequilibrare la gara. Il Torino è a ridosso della zona Europa.

