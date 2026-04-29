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Poetto.
30 aprile 2026 alle 00:12

Karalis10, la corsa per parlare di salute e diritti Sport, solidarietà e riflettori sul dolore cronico 

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Lo sport come strumento per parlare di salute e diritti. Questo il messaggio che si vuole lanciare con la manifestazione Karalis10, in programma domenica 10 maggio nel lungomare del Poetto, con partenza da Marina Piccola dalle 9. Un’iniziativa promossa dall’associazione “Insieme contro il dolore” giunta alla decima edizione e che ha visto negli anni migliaia di partecipanti.

L’evento è stato presentato ieri a Palazzo Bacaredda. Karalis10 non è soltanto una corsa. Nell’iniziativa vengono coinvolti atleti, famiglie, camminatrici, camminatori e amici a quattro zampe, con l’obiettivo di accendere i riflettori su temi delicati e poco discussi come il dolore cronico, la prevenzione oncologica e del «diritto a una vita libera da sofferenze evitabili», come ricordato da Sergio Mameli, alla guida dell’associazione, tra i pionieri della medicina del dolore in Sardegna.

Il presidente del Consiglio, Marco Benucci, ha sottolineato il valore pubblico dell’iniziativa: «Karalis10 dimostra come Cagliari sappia unire sport e impegno civile, trasformando una giornata di festa in un’occasione di informazione e partecipazione consapevole».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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