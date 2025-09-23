Kantera, la starup per i giovani che cercano lavoro 

Orientare e inserire i giovani nel mondo del lavoro attraverso una piattaforma sul web e, presto, anche una app. È l’idea di due fratelli non ancora trentenni, Manuel e Matteo Garau, che hanno deciso di affrontare una delle sfide più urgenti nell’Isola con una startup lanciata ufficialmente lo scorso 3 giugno, frutto di anni di esperienza, fallimenti e senza mai demordere. Kantera, questo il nome della piattaforma, è stata pensata per andare in aiuto dei ragazzi che hanno diffocoltà ad entrare nel mondo del lavoro.

Manuel, 24 anni, e Matteo, 29, hanno mosso i primi passi nel mondo delle startup da giovanissimi. «Io avevo 14 anni quando ho portato avanti il primo progetto, mio fratello 19», racconta Manuel. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, è arrivata l’esperienza che avrebbe cambiato la loro prospettiva: un podcast nel quale Manuel ha potuto intervistare imprenditori e oltre diecimila ragazzi della Generazione Z, incontrati anche durante un tour nelle scuole superiori della Sardegna, in particolare di quarta e quinta. Un lavoro di approfondimento sul campo, che gli ha permesso di ascoltare da vicino i bisogni degli studenti e i dubbi che emergono alla vigilia del diploma.

«Ho notato - spiega Manuel - una disconnessione fortissima tra scuola e lavoro. I ragazzi escono disorientati, mentre le aziende mi raccontavano che oltre il 90% fatica a trovare personale qualificato. Il lavoro c’è, ma manca la capacità di saperlo cercare».

Da qui, la decisione di creare Kantera. La piattaforma offre due strumenti principali, tutti gratuiti. «Il primo - continua Manuel, portavoce del progetto - è un questionario di orientamento di 15 minuti, che restituisce un quadro delle soft skills, delle attitudini, dei punti di forza e delle aree da migliorare, suggerendo carriere possibili e percorsi di crescita. Il secondo è il Curriculum 2.0, un modello sviluppato a partire dai feedback delle aziende: campi obbligatori, riferimenti chiari e informazioni essenziali che spesso mancano nei CV tradizionali».

Il progetto è nato senza investimenti esterni, con «zero budget», raccontano i fratelli, sostenuti solo dal lavoro extra e dalla determinazione. Persino il lancio è stato anticipato: «Abbiamo deciso di andare online la sera del 3 giugno, poche ore prima di un’iniziativa simile annunciata da un’influencer. Non volevamo arrivare secondi».

«Non vogliamo mettere nulla a pagamento, né ora né in futuro», sottolinea Manuel. «Vogliamo che siano le aziende a contattare i candidati, non più la Generazione Z a inseguire passivamente il lavoro». Con Kantera, i fratelli Garau provano a cambiare un modello che oggi non funziona più: un ponte tra le aule scolastiche e il mondo del lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA