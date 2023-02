Kansas City-Philadelphia: chi si prende il Superbowl? 

È la notte del 57° Super Bowl, la finale del campionato di football americano (Nfl) che quest'anno sarà disputata a Glendale (periferia di Phoenix, Arizona) tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles, dati per favoriti da pronostici e scommettitori. Sarà una domenica “bestiale”, in cui l'America si fermerà e resterà incollata davanti ai teleschermi per ore (dalle 18.30, mezzanotte e mezza in Italia) per quello è considerato l'evento televisivo più seguito. Per la prima volta infatti si affronteranno due quarterback afroamericani, Jalen Hurts degli Eagles e Patrick Mahomes, considerato l'erede del neo pensionato Tom Brady e nominato per la seconda volta Mvp della stagione. Mahomes è al suo terzo Super Bowl in quattro anni e può diventare il primo giocatore afroamericano in questo ruolo a vincere due volte. Donna Kelce è invece la prima madre ad avere due figli, Jason and Travis, bandiera rispettivamente degli Eagles e dei Chiefs, l’uno contro l'altro nella finalissima.

RIPRODUZIONE RISERVATA