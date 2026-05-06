Kane non basta, il Bayern è fuori: in finale va il Psg 

Bayern Monaco 1

Psg 1

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Neuer; Laimer, Upamecano (40’ st Karl), Tah (23’ st Kim), Stanisic (22’ st Davies); Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala (dal 34’ st Jackson), Diaz; Kane. Allenatore Kompany.

Psg (4-3-3) : Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (40’ st Mayulu); Ruiz (31’ st Beraldo), Vitinha, Joao Neves; Doué (31’ st Hernandez), Dembelé (20’ st Barcola), Kvaratskhelia. Allenatore Luis Enrique.

Arbitro : Pinheiro (Portogallo).

Reti : pt 3’ Dembelé; st 49’ Kane.

Note : ammoniti Tah, Luis Diaz, Kimmich, Nuno Mendes, Kvaratskhelia, Marquinhos.

Monaco di Baviera. Spettacolo anche stavolta alla Allianz Arena di Monaco di Baviera ma con meno gol: due soli rispetto al funambolico 5-4 dell’andata a Parigi. L’attesissima semifinale di ritorno della Champions League tra Psg e Bayern finisce 1-1 e manda i francesi di nuovo in finale: i campioni uscenti il 30 maggio a Budapest difenderanno il titolo contro l’Arsenal.

Gli ospiti hanno sfruttato al meglio il gol lampo del pallone d’oro Dembelè, in rete dopo 3’, e poi una difesa impenetrabile che ha ceduto solo al 94’ quando una sassata di Kane ha pareggiato i conti. Troppo tardi. E così grazie alla vittoria nell’andata sarà sfida tra i tecnici Luis Enrique e Mikel Arteta.

Avvio di gara a ritmi elevatissimi ma alla prima occasione il Psg passa: Kvaratskhelia attacca in profondità e mette palla indietro per Dembelé che batte Neuer. Il Bayern reagisce in modo veemente e va a un passo dal pari. Dopo la mezz’ora gran parata di Neuer su colpo di testa di Joao Neves ma a fine frazione sono i tedeschi a sfiorare la rete: da centro area Musiala si libera e calcia, gran parata di Safonov. In avvio di ripresa il Bayern prova a impensierire la porta del Paris ma la manovra è timida. Francesi invece più pericolosi in contropiede con Doué e Kvaratskhelia. Olise e Luis Diaz ci provano senza successo e segnano solo al 4’ di recupero con Kane: Davies riceve tra le linee e fa filtrare per l’inserimento del bomber inglese, che controlla col destro e calcia di sinistro imparabilmente. Non basta. Luis Enrique e i suoi a Budapest difenderanno il titolo conquistato l’anno scorso travolgendo l’Inter.

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