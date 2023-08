Kane al Bayern Monaco, Tottenham su Lukaku 

È ricominciato il valzer degli attaccanti. A riaccendere le trattative, la notizia che Bayern Monaco e Tottenham hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in Germania di Kane sulla base di 100 milioni di euro nonostante i 30 anni del giocatore. Ora gli inglesi potrebbero andare su Taremi, iraniano del Porto, o su Lukaku, che al Chelsea non vuole restare. Oltretutto, dopo le proteste dei tifosi, la Juve sembra vicina a rinunciare al belga.

Sono in cerca di punte sono anche Inter e Roma. I nerazzurri sembrano puntare su Arnautovic del Bologna, per lui sarebbe un ritorno, mentre i giallorossi sarebbero interessati a Beltran del River Plate, col quale ha segnato 12 gol contribuendo alla vittoria in campionato. Oltretuttogli argentini sono stati appena eliminati dalla Coppa Libertadores e quindi sono più disponibile a cedere il giocatore, che sembrava destinato alla Fiorentina e piace anche al Benfica. Intanto la Viola ha ufficializzato Nzola, ma il tecnico Italiano vuole anche un altro attaccante. Così pure Mourinho, a prescindere dall’arrivo di Beltran o di Marcos Leonardo, giovani su cui la Roma vorrebbe investire parte del ricavato per la cessione in Arabia di Ibanez.

Il nome più gettonato è quello di Zapata, ma l’Atalanta non fa sconti come neanche per Muriel, forte in quest’ultimo caso di una proposta di 8 milioni di euro arrivata dall’Eintracht Francoforte. A Napoli tiene invece banco la questione Osimhen, perché i sauditi stanno tentando il nigeriano la cui famiglia starebbe spingendo per accettare l’offerta. L’attaccante però preferirebbe rimanere un altro anno in Italia. Il nodo è sempre lo stesso: clausola e ingaggio. Ma quanto detto ieri dal presidente De Laurentiis («Osimhen resta, ha un contratto e i contratti vanno sempre rispettati») fa capire che i campioni non vogliono privarsi del loro bomber, a meno che dalla Saudi League non arrivino davvero 200 milioni di euro.

Il Verona ha preso Bonazzoli, mentre il Frosinone pensa a Manaj e Seck: poco, sulla carta, per soddisfare il tecnico Di Francesco.

RIPRODUZIONE RISERVATA