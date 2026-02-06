VaiOnline
Islamabad
07 febbraio 2026 alle 00:29

Kamikaze in moschea fa 31 morti e 169 feriti 

Islamabad. Un’esplosione devastante. Decine di morti. Oltre cento feriti. È uno scenario atroce quello che emerge dalla capitale del Pakistan, Islamabad, dove testimoni e autorità denunciano una strage di innocenti in una moschea di periferia. Un massacro compiuto da un attentatore suicida, affermano gli investigatori pachistani. E proprio mentre i fedeli si erano radunati nel luogo di culto per la preghiera del venerdì. Il bilancio ufficiale delle vittime per ora è di almeno 31 persone uccise e 169 ferite: numeri che trasformano l'attacco nel più sanguinoso commesso nella capitale pachistana negli ultimi 18 anni.

Un testimone sentito dalla Bbc sostiene che gli assalitori fossero due e che abbiano aperto il fuoco contro le guardie schierate a difesa della moschea: secondo la fonte, uno sarebbe riuscito a scappare, mentre l'altro avrebbe superato il cancello all'ingresso e si sarebbe fatto saltare in aria non appena colpito da un proiettile. Il luogo della strage è una moschea sciita. Il Pakistan è un Paese a maggioranza sunnita, ma quella sciita è un'importante minoranza, che si stima rappresenti tra il 10 e il 15% della popolazione. In passato, attacchi contro i musulmani sciiti sono stati rivendicati dai terroristi dell'Isis.

