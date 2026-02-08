Kalulu salva la Juve 

Juventus 2

Lazio 2

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Bremer 5.5, Koopmeiners 6 (77’ Kelly sv), Cabal 6 (46’ Zhegrova 6); Locatelli 5 (85’ Openda sv), Thuram 6; Cambiaso 5.5 (76’ Boga 6.5), McKennie 6.5 (84’ Miretti sv), Yildiz 6; David 5.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceicao, Adzic, Kostic. Allenatore Spalletti 6.

Lazio (4-3-3) : Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 6.5 (78' Romagnoli 5.5), Provstgaard 6 (83' Patric sv), Nuno Tavares 6; Taylor 6, Cataldi 6.5, Basic 6 (46' Dele-Bashiru 6); Isaksen 6.5 (65' Cancellieri 6), Maldini 6.5, Pedro 7 (65' Noslin 6). In panchina: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek. Allenatore Sarri 6.5.

Arbitro : Guida.

Reti : nel pt 47’ Pedro, nel st 2’ Isaksen, 14’ McKennie, 51' Kalulu.

Note : ammoniti Taylor e Romagnoli. Angoli: 8-1 per la Juventus. Recupero: 2’ e 6’.

Torino. Sarri sfiora l’impresa allo Stadium, Spalletti lo riprende al 96’: la Lazio va avanti di due gol e per due volte spreca anche il terzo gol, la Juve rimonta con McKennie e all’ultimo respiro con Kalulu. Nessuno torna a casa davvero soddisfatto, con i bianconeri che rallentano nella corsa alla Champions e i biancocelesti che rimangono distanti dalla zona Europa.

La gara

Nella Juve Kelly e Conceicao recuperano in extremis ma soltanto per la panchina, il tecnico sorprende nelle scelte per sostituirli: in difesa c’è Koopmeiners al fianco di Bremer, in attacco Cambiaso viene avanzato sulla linea di trequarti con McKennie e Yildiz mentre come terzino viene lanciato Cabal. L’ex Sarri, ultimo allenatore a vincere uno scudetto con la Juve nel 2020, è accolto da fischi assordanti e lascia fuori Romagnoli e Dia, con Provstgaard a far coppia con Gila, avanti il tridente Isaksen, Maldini e Pedro. I bianconeri provano subito a mandare segnali di pericolosità: su un colpo di testa di Bremer a botta sicura serve un grande riflesso di Provedel. È il momento migliore della squadra di Spalletti, a metà primo tempo arriva anche il vantaggio firmato Koopmeiners ma l’arbitro annulla: sulla traiettoria del tiro dell’olandese c’è Thuram, la sua posizione viene giudicata attiva da Guida e dal Var, e la rete è cancellata. Vengono concessi due minuti di recupero, proprio allo scoccare del 47’ passa la Lazio: Locatelli si addormenta nella sua metà campo e ne approfitta Maldini, il quale tocca per Pedro che anche grazie alla deviazione di Bremer riesce a battere Di Gregorio.

La ripresa

Spalletti e Sarri fanno un cambio a testa durante l’intervallo. Cambiaso torna terzino e ha subito un’amnesia. La Lazio colpisce ancora: Cataldi imbecca Isaksen che scappa via, il danese calcia di destro e fa 2-0. La Juve rischia di crollare quando Dele-Bashiru si divora un rigore in movimento, poco dopo ci pensa McKennie a riaprire tutto con il suo quinto gol nel 2026. I bianconeri vanno all’assalto con i tiri di Zhegrova e Locatelli, Sarri cerca di spezzare il ritmo togliendo i due marcatori per Noslin e Cancellieri. La squadra di Spalletti continua ad attaccare a testa bassa, Tavares salva un gol fatto su Bremer a pochi passi dalla porta vuota. La squadra di Sarri spreca nuovamente il colpo del ko con una ripartenza tre contro uno conclusa in curva da Noslin. E, all’ultimo dei 6’ di recupero, la Juve la riprende: Boga va via sulla sinistra e crossa in mezzo, Kalulu è completamente solo e batte Provedel. A bordocampo esulta anche Vlahovic, i bianconeri sfiorano una clamorosa vittoria con un colpo di testa di Openda che termina a lato. Finisce 2-2, è un pari con rimpianti.

