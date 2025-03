“Kaleidoscope”, la collettiva all’Hotel Italia 

Si chiama “Kaleidoscope” ed è la mostra collettiva che sarà inaugurata sabato prossimo, 5 aprile, alle 18.30, a cagliari all’Hotel Italia, in via Sardegna 31. Curata da Simone Fappanni e Simone Mereu Canepa sarà visitabile fino al 4 maggio e propone le opere di Emanuela Artemi, Riccardo Bozuffi, Adriano Bruneri, Annunciata Cusumano, Giorgio Denti e Loredana Fantato.

I protagonisti

«Si tratta di artisti accomunati da una ricerca che si fa sperimentazione assoluta», scrivono i curatori. Fra le più apprezzate artiste emergenti, Emanuela Artemi propone una coloristica dalle tinte modulate in cui si affermano, poco a poco leggeri segni che vanno a comporre i più diversi soggetti, in questo caso animali, che emergono poco a poco dalla superficie della tela. Con la sua particolare tecnica, denominata Silver & Gold, Riccardo Bozuffi dà vita a opere alchemiche, in cui l’osservatore si perde all’infinito trovando significati e significanti diversi partendo dalla materia, dalla Terra-Madre, sinonimo di vita, che è al centro di una serie di opere in cui materia e colore si fondono e compenetrano al ritmo di sensazioni ed emozioni profonde. La metafora e il sogno sono, invece, le due componenti coessenziali della pittura di Adriano Bruneri che spazia da soggetti che riguardano la quotidianità a situazioni e circostanze in cui la componente onirica si rende espressione del suo profondo sentire. L’acqua, come fonte ed essenza di vita, è al centro della sperimentazione di Annunciata Cusumano; ritratta in fiumi reali e immaginari con pigmenti pastosi stesi senza pentimenti, pongono in risalto il “tempus fugit” secondo una progressione fortemente evocativa. Giorgio Denti ama frequentare le strade dell’astrazione e dell’informale partendo dalle mescole del colore e pervenendo a consistenze materiche di rara luminosità. In questi vortici cromatici si rivela un universo di forme aniconiche dal raro senso mimetico.

Loredana Fantato predilige condurre la propria ricerca partendo dalle proprie esperienze personali che rivela in un realismo in cui il “dettaglio colorato” risulta spesso la chiave di lettura per comprendere a fondo le sue tele, che guardano alla natura, umana e vegetale, con sincera contemplazione.

