“Kalaritana media”, una fondazione per la comunicazione 

Nasce la Fondazione Kalaritana Media, un nuovo strumento di comunicazione per la diocesi di Cagliari, che da via Monsignor Cogoni metterà in connessione tutti i prodotti della Chiesa locale: il settimanale “Il Portico”, Radio Karalitana, il sito istituzionale della Diocesi e i vari canali social.

La presentazione ieri, nella sede della Curia diocesana. «Oggi è la festa di Sant’Efisio, non abbiamo scelto una data a caso», ha esordito l’arcivescovo Giuseppe Baturi, augurandosi che la nuova realtà editoriale sia al servizio non solo dell'informazione ma, in particolare, dell'azione educativa e di maturazione culturale e sociale nel territorio. «La Fondazione nasce dall’esigenza di dare maggiore struttura e organicità a un lavoro che richiede tanta competenza e una forte incidenza sul territorio». Per Baturi, dunque, non è solo uno strumento di comunicazione, ma anche un mezzo per «educare ad avere uno sguardo corretto verso il mondo. L’informazione può e deve essere un ponte, perché ricordiamoci che noi siamo nati per comunicare. La vita degli uomini deve essere raccontata, perché ogni uomo merita di essere ascoltato e accolto. Noi siamo interpreti delle parole di Papa Francesco che parla di una chiesa in uscita verso il mondo».

Presidente della Fondazione è don Giulio Madeddu: dopo undici anni alla guida di Radio Kalaritana, lascia il suo posto a Maria Luisa Secchi, giornalista professionista e vice direttrice dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali.

Proprio don Madeddu ha evidenziato la necessità – attraverso la Fondazione – di rinnovare l’azione comunicativa della Chiesa cagliaritana: «È un’evoluzione dell’associazione culturale “Il Portico”. Siamo a un punto di partenza che ci permetterà di gestire al meglio gli aspetti amministrativi e commerciali e la qualità dei nostri servizi. Valorizziamo così quello che è stato il cammino precedente e andiamo avanti verso nuove prospettive».

