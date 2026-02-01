kaio piassi  lancia l’ilva, ma che fatica  

Ilvamaddalena 1

Iglesias 0

Ilvamaddalena (4-3-3) : Ruzittu; Tessaro, Bonu, Esposito, Vitelli (30’ st Galvani); Bert (16’ st Attili), Vrdoljak, Animobono; Casazza (7’ st Alvarez), De Cenco (36’ st Mondino), Piassi (30’ st Serra). In panchina Verardi, Zaharia, Maisto, Reale. Allenatore Acciaro.

Iglesias (4-3-3) : R. Daga I; Crivellaro, Fidanza, Di Stefano, Arzu; Piga, E. Piras (30’ st A. Piras), Frau; Cancilieri (17’ st Leroux), Capellino, Erbini. In panchina Slavica, Mechetti, Mancini, R. Daga II, Corrias. Allenatore Murru.

Arbitro : Zorzon di Trieste.

Rete : pt 11’ Piassi.

Note : ammoniti Casazza, Crivellaro, Piga, Frau.

La Maddalena. L’Ilva continua la corsa in vetta alla classifica grazie alla vittoria casalinga contro l’Iglesias giunta al termine di una gara combattuta, che ha visto fronteggiarsi due delle compagini migliori del girone. A decidere l’incontro il gol del solito Piassi al termine di una bella azione corale a inizio partita.

La partita

La gara è ricca di emozioni da subito, con gli ospiti pericolosi dopo pochi minuti con un tiro di Crivellaro ben parato da Ruzittu. I maddalenini reagiscono e trovano la rete del vantaggio dopo un’azione di squadra da manuale: Bert verticalizza per Tessaro che scarica su De Cenco il quale con un tacco libera Casazza che lancia Piassi, l’attaccante scarta il portiere Daga e segna. I minerari però replicano alla grande con una bella azione che libera Crivellaro sulla destra, ma Ruzzittu è blocca. Prima dell’intervallo Arzu è sfortunato: centra il palo con una conclusione da fuori area.

Secondo tempo

Nella ripresa è sempre il legno a negare il pari agli ospiti: E. Piras tenta la giocata al volo dal limite dell’area e prende il palo alla destra del portiere. Il tecnico Acciaro fa entrare Attili e Alvarez per dare un po’ di vivacità alla manovra. Proprio il fantasista argentino con una splendida azione solista sfiora la rete del raddoppio: parte in campo aperto, arriva davanti a Daga, salta e colpisce il pallone che viene rinviato sulla linea da Leroux. Gli isolani spingono per chiudere la gara. Alvarez mette in mezzo dalla destra un pallone per De Cenco che colpisce al volo dentro l’area ma il pallone sfiora il palo. La gara non regala più emozioni e si arriva al triplice fischio. I maddalenini guardano tutti dall’alto.

