kaddari&tortu: applausi 

Sul podio di Molfetta, Pippo&Dalia si godono il titolo italiano assoluto dei 200. Non è il primo e non è il massimo obiettivo per due medagliati internazionali come loro, ma se il trofeo è dedicato a Pietro Mennea vale molto di più (anche se al momento della consegna uno riceve quello che spetta all’altra). Pietro li avrebbe applauditi per il segnale che - entrambi - hanno saputo dare. L’urlo beluino di Tortu, che si è strappato via il body dopo l’arrivo, la dice lunga su quanto il tempiese sentisse la necessita di una bella prestazione. E 200 metri in 20”14 (+1,7 m/s) lo sono, eccome. Prudente il 20”67 (-0,4) in batteria. In chiave Mondiali, bene Fausto Desalu (2° in 20”52).

Dalia senza rivali

Anche Kaddari ha incantato, e non solo per l’eleganza con cui ha pennellato curva e rettilineo ma anche per i tempi: 22”86 (+1,6 m/s) in semifinale, 22”90 in finale senza vento con una smorfietta di disappunto che rivela la speranza di fare qualcosa meno. Ma rispetto alla flessione della finale di Espoo è sembrata tutt’altra atleta. La quartese può riprendere la preparazione per Budapest dove correrà 200 e 4x100 con il morale alto, anche se non si è mai abbattuta.

Meloni è bronzo

C’è un’altra medaglia sarda. Nel salto in alto, Stefano Sottile (2,28) e Marco Fassinotti (2,21) sembravano avere qualcosa in più e perciò non è banale il terzo posto del cagliaritano Eugenio Meloni (Carabinieri). La progressione lo ha portato a superare 2,10, 2,15, poi al secondo tentativo i 2,18 (quest’anno aveva 2,19). Poi ha provato invano a eguagliare il suo personale di 2,21. Un po’ più in basso (2,10) si è fermato il “poliziotto” sassarese Massimiliano Luiu, alla fine 6° dopo tre errori a 2,15.

Le pesiste del Cus

La gara del getto del peso non ha regalato nulla a Elisa Pintus, che con 14,05 è andata a prendersi il settimo posto che era alla sua portata. Troppo lontane le altre (14,45 la sesta, Martina Carnevale). Anche l’altra atleta del Cus Cagliari, la F40 Pamela Mannias, ha fatto appieno il proprio dovere, che si è tradotto nell’ottavo posto con 13,67. Un risultato merita la citazione: gli 8090 punti totalizzati da Lorenzo Naidon nel decathlon, titolo dedicato a Franco Sar.

